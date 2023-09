Giornate Trevi, Di Molfetta (Comieco): Italia eccellenza riciclo

Roma, 25 set. (askanews) – “Sta emergendo l’eccellenza italiana nel riciclo degli imballaggi e il settore carta e cartone è un pezzo importante di questo successo con l’80% di riciclo degli imballaggi riciclati in Italia ormai obiettivo raggiunto da diversi anni. Resta sviluppare meglio la raccolta differenziata in alcune aree del paese. Comieco sta lavorando con i comuni, abbiamo un piano di sviluppo con 3,5 milioni di euro di finanziamenti a progetti mirati in collaborazione con Conai e Anci, per portarci ancora più avanti rispetto agli obiettivi raggiunti”.

Lo ha evidenziato Roberto Di Molfetta, ViceDirettore di Comieco, commentando i lavori della VII Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.