Giornate Trevi, Gattoni (CIB): confronto per cambio paradigma

Trevi. 23 set. (askanews) – “Essere presenti a Trevi evidenzia l’importanza del confronto, perchè la trasformazione deve partire da un cambiamento di paradigma che coinvolga tutti i settori e gli attori”.

Lo evidenzia Piero Gattoni, presidente del CIB, in occasione della VII Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.

Per Gattoni “il suolo è determinante, perchè produrre biogas e biometano significa non solo produzione di energia elettrica ma transizione agricologica verso un modello che ci permette di produrre di più con meno”.