Giornate Trevi, Medugno: decarbonizzazione sia competitiva

Roma, 26 set. (askanews) – Massimo Medugno, DG di Assocarta, è intervenuto nel corso dei lavori dell’edizione 2024 delle Giornate dell’Energia e dell’Economia circolare di Trevi, promosse da Globe Italia.

“Il settore cartario – ha ricordato – ha fatto della sostenibilità un elemento essenziale, con riferimento al materiale che produce, ormai fatto per il 65% da fibre riciclate che nell’imballaggio supera abbondantemente il 90%. Ma anche per quanto concerne la decarbonizzazione, che deve essere anche competitiva. Ci confrontiamo con i concorrenti europei ma anche con i mercati internazionali. Confronto dunque non solo sui temi ambientali ma anche sotto il profilo della concorrenza internazionale”.