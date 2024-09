Giornate Trevi, Pratesi (A2A): per investire certezza norme

Roma, 19 set. (askanews) - Ilaria Pratesi, responsabile national public affairs A2A, alle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia e WEC Italia in collaborazione con Luiss School of Government, AICP - Associazione Ital...

Roma, 19 set. (askanews) – Ilaria Pratesi, responsabile national public affairs A2A, alle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia e WEC Italia in collaborazione con Luiss School of Government, AICP – Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews si sofferma sulla necessità per gli investitori di certezze normative: “Siamo felici di aver parlato di alleanza tra il mondo agricolo e il mondo delle energie rinnovabili, crediamo di essere un luminoso esempio di sinergia con il mondo agricolo nonostante le incertezze e le difficoltà che si stanno attraversando dal punto di vista delle normative e delle novità legislative più recenti, dico luminoso esempio soprattutto nel comparto della produzione idroelettrica dove siamo il secondo player nazionale”. Per Pratesi la certezza normativa è fondamentale per “poter essere la base di investimenti di tutela degli asset nazionali strategici” e la speranza è che questa certezza “venga garantita, garantendo così da parte degli operatori quegli investimenti che il paese necessità”.