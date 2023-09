Giornate Trevi, Zucconi (FdI): connubio azione governo e imprese

Trevi, 22 set. (askanews) –

I”Mi pare che l’Italia stia facendo la sua parte perchè le aziende italiane stanno facendo la loro parte. La ripresa sarà sicuramente ottima anche da questo punto di vista e anche sulla transizione energetica. In un connubio che vede il governo darsi veramente molto da fare ma, come detto, vede le aziende italiane portare avanti la transizione con una capacità, una professionalità e una concorrenzialità rispetto all’estero veramente importante”.

Lo ha evidenziato l’On. Riccardo Zucconi (FdI), segretario di Presidenza della Camera dei Deputati in occasione della VII Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.