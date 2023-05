Giorno della Vittoria: come si sta preparando la Russia

Meno di ventiquattro ore al Giorno della Vittoria: in Russia sono in corso gli ultimi preparativi per le cerimonia del 9 maggio, si teme un attacco dell'Ucraina durante la celebrazione

Meno di ventiquattro ore al Giorno della Vittoria. In Russia sono in corso gli ultimi preparativi per le cerimonia del 9 maggio in memoria della capitolazione della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Una cerimonia tra ansia e preoccupazione

Si tratta dell’evento più importante per la propaganda del presidente Vladimir Putin che tuttavia quest’anno, dopo i due droni abbattuti la scorsa settimana nelle vicinanze dello storico palazzo in cui vive, si è occupato dell’organizzazione della parata e degli altri eventi della giornata non senza ansie e paranoie sulla sicurezza. Per l’episodio verificatosi, in alcune regioni le celebrazioni sono state annullate, a Mosca si svolgeranno ma con controlli rigidissimi e probabilmente su scala ridotta rispetto al programma solito.

Nessun drone su Mosca

Il governo russo ha inquadrato il passaggio dei droni sul Cremlino come un «attacco terroristico pianificato» da parte dell’Ucraina e come un «tentativo di assassinio» nei confronti di Putin. L’Ucraina non ha esitato a respingere le accuse, ma ciò non è bastato a tranquillizzare la Russia che per precauzione ha adottato nuove misure di sicurezza per evitare il rischio di altri sorvoli non autorizzati: è stato vietato l’impiego di qualunque drone in città e sono state avviate attività che facciano interferenza col segnale gps (a causa delle quali anche molti civili sono impossibilitati nell’utilizzo dei loro navigatori satellitari).