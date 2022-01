Giorno Memoria, esce “Budapest, Storia vera del gelataio Tirelli”

Roma, 27 gen. (askanews) – In occasione della Giornata della Memoria è uscito su Youtube il video di “Budapest, Storia vera di Francesco Tirelli” del cantautore Giulio Wilson, brano estratto dal disco “Storie vere tra alberi e gatti” (etichetta discografica Maninalto!/distribuzione Believe).

Racconta una storia realmente accaduta, quella di Francesco Tirelli, un gelataio italiano originario di Campagnola Emilia, che abbandonò l Italia negli anni della guerra per trasferirsi a Budapest. Solo nel 2014, grazie al racconto di un testimone, si è venuto a sapere che riuscì a nascondere e a salvare nello scantinato della sua gelateria intere famiglie ebree, che riuscirono così a evitare le deportazioni naziste.

Oggi Francesco Tirelli è racchiuso dentro questa canzone, ma anche dentro un rinomato libro per bambini nonché onorato da Yad Vashem nel “Giardino dei Giusti a Gerusalemme”. Le illustrazioni del video sono state realizzate a Tel Aviv da Yael Albert, tratte da “Il Gelataio Tirelli” di Tamar Meir, edito da Gallucci.

Giulio Wilson, cantautore fiorentino, alterna la sua passione per la musica alla sua attività di enologo e produttore di vini in Toscana.

Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Vinicio Capossela, Roberto Piumini, Bobby Solo, Roy Paci, con I musici di Francesco Guccini e gli Inti Illimani. Nel 2018 è uscito l Ep “Futuro Remoto” per Fonoprint e nel 2021 il disco “Storie vere tra Alberi e Gatti” per Maninalto! E’ attualmente in tour per presentarlo.