Giorno Ricordo, La Russa a Basovizza si inginocchia davanti foiba

Roma, 9 feb. (askanews) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa è arrivato alla Foiba di Basovizza, sul Carso Triestino, per rendere omaggio alle vittime, alla vigilia del Giorno del Ricordo. Qui si è inginocchiato. “È un ricordo doveroso ma anche profondamente sentito”, ha commentato.

Il dramma non solo delle foibe ma anche dell’esodo doloroso dalle terre che erano italiane, oggi appartiene a tutti gli italiani ed è un segno importante della nostra comunità nazionale che tende ad una storia condivisa – ha aggiunto La Russa – Fintanto che la vicenda delle foibe e dell’esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale credo che non si potesse parlare di storia italiana condivisa e questo mi lascia sperare su un percorso che va completato ma che è già in corso”.

Ad accoglierlo, fra gli altri, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.