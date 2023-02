Home > Askanews > Giorno Ricordo, La Russa: "Memoria comune è momento di crescita" Giorno Ricordo, La Russa: "Memoria comune è momento di crescita"

Roma, 10 feb. (askanews) – “La tragedia delle foibe non può e non deve essere dimenticata così come non può essere dimenticato l’esodo dall’Istria, dalla Dalmazia, da Fiume di italiani che furono di fatto costretti a lasciare le loro case, i luoghi dove erano nati e dove vivevano e che furono accolti malissimo dall’Italia di allora”: lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in una dichiarazione a Senato tv in occasione del Giorno del Ricordo. “La svolta c’è stata nel 2004 quando è stata istituita la giornata del Ricordo che oggi comincia a dare i suoi frutti, fu una legge otata quasi all’unanimità tranne dodici che non lo fecero, alla Camera la votò tutta l’aula. Considero quel momento uno dei momenti fondanti della memoria comune della nostra nazione. Quando la memoria diventa comune diventa un momento di crescita quale è oggi il ricordo della tragedia delle foibe, di coloro che dovettero abbandonare le loro case”.

