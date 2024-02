Giorno ricordo, Meloni: riduzionismo o negazionismo ancora riemerge

Roma, 10 feb. (askanews) – “Nessun tentativo riduzionista, negazionista o giustificazionista che spesso ancora riemerge potrà mai oscurarare” la verità storica che è emersa anche grazie alla istituzione della legge sul giorno del ricordo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni nel corso della commemorazione presso la foiba di Basovizza.

“Ringrazio il Parlamento che lavora per rafforzare e implementare la legge per il giorno del ricordo, si può sempre fare di più: è grazie a quella legge se il fiume carsico del ricordo è emerso in superficie”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.