Dopo che si era allontanata dalla struttura una giovane disabile viene adescata con una sigaretta e violentata nelle campagne di Carpi

Arriva da Carpi, nel Modenese, la terribile vicenda di una giovane disabile adescata con una sigaretta e violentata “per tutta la notte”. Sono in corso indagini serrate della polizia per chiarire natura ed autori di quel tremendo episodio avvenuto in Emilia Romagna.

I media spiegano che la vittima sarebbe stata fatta salire in auto con la scusa di andare a prendere le sigarette che proprio lei aveva chiesto. Poi l’orrore: la ragazza sarebbe stata condotta nelle campagne di Novi e stuprata per ore.

Disabile adescata con una sigaretta e violentata

L’episodio risale a una ventina di giorni fa e sono in corso accertamenti della polizia dopo che dall’ospedale in cui la vittima si era fatta curare era arrivata la segnalazione su un potenziale greve reato.

La ricostruzione è stringata: la ragazza disabile sarebbe uscita dalla struttura in cui era ospite, sarebbe arrivata in un parchetto ed avrebbe chiesto una sigaretta a due uomini.

La droga e il viaggio verso l’orrore

I due l’avrebbero caricata in auto e dopo aver assunto cocaina, avrebbero abusato di lei tutta la notte. Dopo essere stata abbandonata vicino al portone della struttura la ragazza è stata notata dagli operatori e condotta in ospedale.

Lì era stata visitata e si era accertato che c’erano gli estremi per chiamare la polizia e procedere per violenza sessuale.