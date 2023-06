Un giovane di 23 anni, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un albero: la pianta è caduta sopra di lui. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di mercoledì 31 maggio in via Giovanni Fabrici a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Gli infermieri della Sores hanno dunque inviato sul luogo del sinistro un equipaggio a bordo di un’ambulanza e l’elisoccorso. Sopraggiunti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato assieme al personale sanitario, provvedendo inoltre a liberare la strada ostruita dall’albero caduto. Il personale infermieristico ha trasportato il ragazzo in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Come informa Friuli Oggi è giunto presso il nosocomio incosciente e in gravi condizioni.

Giovane in moto si schianta contro albero: gli accertamenti delle forze dell’ordine

Un 23enne è stato soccorso dopo aver subito un grave incidente a San Vito al Tagliamento, nelle vicinanze dell’ospedale. Il ragazzo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava andando a finire contro un albero, sradicandolo. Da Friuli TV si legge come siano in corso accertamenti sulla vicenda da parte delle forze dell’ordine.

Il trasporto in ospedale

Il personale sanitario ha preso in carico il 23enne trasportandolo presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine privo di sensi; le sue condizioni sarebbero critiche.