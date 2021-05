Giovane del team di Alex Zanardi investito da un camion mentre è in handbike a Rozzano

Un giovane di 27 anni è stato investito da camion a Rozzano mentre si stava allenando con la sua handbike: il ragazzo fa parte del team di Zanardi.

Un giovane di 27 anni è stato investito da un camion mentre si stava allenando con la sua handbike a Rozzano, nell’hinterland di Milano, nel pomeriggio del 20 maggio intorno alle 16:30 sulla strada statale 35, all’altezza di una rotonda.

Gioacchino Fittipaldi, questo il nome del ragazzo, è un atleta paralimpico che da anni fa parte del team Obiettivo 3 di Alex Zanardi, l’ex campione automobilistico costretto da mesi in ospedale dopo un incidente con una dinamica simile a quella del 27enne.

Lo scontro tra il mezzo pesante e la handbike ha fatto si che ad avere la peggio fosse proprio il 27enne.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118 con un’ambulanza e un elicottero per velocizzare il trasferimento in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Attualmente le condizioni di Fittipaldi sarebbero gravi e nello specifico avrebbe riportato traumi al torace e alle braccia. Sarà necessario attendere altre ore per comprendere il reale stato di salute del 27enne.

Quanto alla dinamica dell’incidente, ancora non è chiaro in che modo posso essersi originato lo scontro.

Con buona probabilità, secondo anche quanto trapelato dalle forze dell’ordine, il camion potrebbe non aver visto la handbike alla rotonda e così avrebbe travolto il giovane alla guida del velocipede.

ll giovane alla guida, come detto, ha 27 anni e fa parte del team di Alex Zanardi dal 2017, stesso anno in cui è rimasto paralizzato a seguito di un grave incidente in motorino. Lo sport è stato il suo modo di reagire e così è diventato un’atleta paralimpico ed è entrato a far parte della squadra Zanardi. Nel corso di questi ultimi mesi aveva partecipato anche ad un gara in onore proprio dell’ex pilota auotomobilistico, in segno di solidarietà per la sua ripresa. Originario di Lagonegro, in Basilicata, ma residente a Milano dove si è laureato in Economia e finanza alla Bocconi, Fittipaldi si stava allenando per realizzare il suo sogno: le paralimpiadi di Tokyo e la partecipazione ad una gara di Iron Man.