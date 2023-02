Un paese della Calabria vive ore dolorosissime per una giovane morta a 20 anni: era malata da tempo.

Per la tragica scomparsa di Mariantonietta Bonacci il comune di Decollatura, in territorio di Lamezia Terme è in lutto cittadino dopo la proclamazione ufficiale in attesa di funerali che si preannunciano come struggenti. Quel lutto cittadino con la comunità raccolta nel dolore per la scomparsa a Decollatura della giovanissima Maria Antonietta Bonacci, è il segno dell’affetto della comunità e della vicinanza ad una famiglia il cui dolore non abbiamo il diritto di descrivere.

Morta a 20 anni: era malata da tempo

Da quanto si apprende la povera Mariantonietta è venuta a mancare a soli 20 anni a causa di una malattia. E dal canto loro sindaco ed Amministrazione Comunale di Decollatura hanno fatto sapre che “la scomparsa di una giovane vita ha lasciato la nostra comunità incredula e in silenzio”.

Numerosi messaggi di cordoglio assoluto

In occasione della cerimonia funebre, il sindaco di Decollatura ha dunque proclamato il lutto cittadino dalle 14:30 alle 17.

Alla straziata famiglia della giovane 20enne amata da tutti sono giunti moltissimi messaggi di cordoglio, sia da parte di amici che si semplici privati cittadini, oltre a quelli, come si legge, “dalla Pro loco locale e dalle associazioni sportive del territorio”.