Giovani: al via Rete, il progetto per chi vuole migliorare le proprie competenze

Verona, 22 nov. – (Adnkronos) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha presentato a Verona “Rete”, il nuovo progetto dedicato a tutti i giovani che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro. Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Rete punta a costruire un ponte tra i giovani e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di auto-impiego. Invitalia è il soggetto attuatore del progetto. Rete si rivolge ai giovani tra i 16 e i 35 anni che: frequentano la scuola secondaria di secondo grado o sono diplomati; frequentano o hanno conseguito una qualifica ITS; frequentano l’università o sono laureati; sono disoccupati o in cerca di occupazione; sono aspiranti imprenditori.

Alla presentazione del progetto presso lo stand del Ministro, all’interno della manifestazione Job&Orienta, sono intervenuti, oltre al Ministro Andrea Abodi, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Francesca Scatto, Presidente VI Commissione Consiglio regionale del Veneto, Diego Begalli, Pro Rettore vicario Università degli Studi di Verona e Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia. Hanno partecipato inoltre Luca Guarnieri, Manager dell’Hub di Verona, Francesco Nazari Fusetti e Anna Maruzzo, rispettivamente Amministratore Delegato e Responsabile settore viaggi e turismo culturale della startup Meeters ed Emilia Piccoli, fondatrice dell’impresa Lume Project.

Durante la mattinata il Ministro ha inaugurato l’hub di Verona, uno dei 7 hub territoriali che costituiscono il cuore del progetto e al cui interno sarà promossa la realizzazione di 1.000 stage retribuiti destinati a giovani sotto i 30 anni, per altrettante posizioni messe a disposizione dalle aziende in Italia e all’estero. Al taglio del nastro ha partecipato anche Pier Francesco Nocini, Rettore Università degli Studi di Verona.

Situato in via Campofiore 19B, l’hub di Verona ha come vocazione territoriale le imprese culturali e creative. È un luogo pensato per accogliere i giovani di tutta la regione, in cui è possibile fare un bilancio delle competenze e definire un proprio percorso di sviluppo professionale, ma anche acquisire o migliorare le competenze occupazionali, seguire percorsi formativi e specifici corsi per diventare imprenditore, sviluppare un’idea d’impresa e approfondire la conoscenza degli incentivi per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

Le attività proposte prevedono l’utilizzo di metodologie innovative e altamente esperienziali in modo da coinvolgere i giovani in modo attivo, Ente capofila dell’Hub è l'Università di Verona che, sposando le finalità del progetto Rete, ne condivide proposte, risorse, spazi e tecnologie.

Spazio poi alle storie di successo di alcune imprese del territorio finanziate con incentivi gestiti da Invitalia: Meeters è la startup innovativa che ha dato vita ad una grande community di persone che amano esplorare gli angoli nascosti dell’Italia. Lume Project è l’impresa che dà voce e valorizza le numerose realtà del Terzo Settore attraverso la realizzazione di interviste video.