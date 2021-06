Giovani avvocati: riforma includa separazione carriere magistrati

Roma, 23 giu. (askanews) – Giovani avvocati in piazza davanti a Montecitorio, questa mattina, per chiedere che la riforma della giustizia a cui sta lavorando il governo includa la separazione delle carriere dei magistrati.

“Chiediamo – spiega Antonio De Angelis, presidente nazionale di Aiga, associazione giovani avvocati – che le riforme della giustizia affrontino il tema centrale della separazione delle carriere, le riforme in campo non lo affrontano e invece noi riteniamo che la riforma madre sia proprio quella.

Occorre avere più coraggio, occorrono riforme della giustizia che tengano conto del tema principale: la separazione delle carriere. Il caso Palamara e non solo quello ci dimostrano come si tratti di una riforma non più rinviabile”.