Giovani, Celestini Campanari (Aig): Giubileo occasione crescita

Roma, 8 gen. (askanews) – “Stiamo investendo molto per coinvolgere i giovani in processi di partecipazione, nel 2024 per la prima volta siamo stati anche fuori dai confini europei con missioni in altri continenti, come Usa e Sud America. Il 2025 sarà importante per consolidare le attività che abbiamo intrapreso lo scorso anno e il Giubileo rappresenta una grande opportunità, un’occasione per alimentare la speranza, come ci ha ricordato anche il Papa”, lo ha detto questa mattina Federica Celestini Campanari, commissario straordinario dell’Agenzia italiana per la Gioventù, intervenuta a Largo Chigi, il format di Urania Tv. “Spesso i giovani di oggi sono abituati a vivere attraverso il filtro dei social e hanno difficoltà a vivere la socialità diretta. Stiamo provando a ridare fiducia, lavorando sull’aggregazione. Il filo conduttore delle attività del 2025 è il tema della Cura: di se stessi, del prossimo e di ciò che ci circonda. Sono argomenti a cui i giovani sono molto sensibili e che saranno efficaci a far comprendere la profondità dei valori che ispirano questo Giubileo”.