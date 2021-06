Giovani e innovazione, Ferrieri (ANGI): investire nell’eccellenza

Roma, 15 giu. (askanews) – Puntare su giovani e innovazione, così come indicato dall’Unione europea, utilizzando anche in questa direzione le risorse del Next Generation EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sono le richieste che ANGI – Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, tramite il suo Presidente Gabriele Ferrieri

recentemente inserito tra i Forbes under 30 come uno dei giovani

più influenti d Italia, fa al Governo nazionale.

“Come associazione nazionale dei giovani innovatori abbiamo

voluto dare il nostro contributo per questo importante momento

storico del nostro Paese attraverso un decalogo di proposte

consegnate nelle mani delle istituzioni con l’obiettivo di

mostrare la nostra visione sul tema giovani e innovazione come

motore trainante per il futuro – spiega Ferrieri -.

Proposte

concrete, articolate che dovranno servire per attuare tutti quei

progetti che in base alle risorse del Pnrr, che vede l’Italia

disporre di oltre 209 miliardi di euro, possono essere attuati

coinvolgendo tutti gli attori del mondo dell’innovazione delle

start up, un passo fondamentale per il rilancio sociale ed

economico del paese. L’Angi come punto di riferimento

dell’innovazione italiana ha voluto dimostrare ancora una volta

l’importanza delle politiche pubbliche sull’innovazione, portando

avanti un processo di razionalizzazione che valorizzi al meglio

tutte le buone pratiche e le eccellenze e i talenti dei giovani

del nostro paese”.

“Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di essere convocati dal

Dipartimento delle Politiche europee alla Presidenza del

Consiglio sulla conferenza del futuro dell’Europa – aggiunge il

presidente di ANGI -. Anche qui abbiamo fatto sentire la nostra

voce, quella dei giovani innovatori italiani, in quanto per poter

immaginare una Europa, e di conseguenza una Italia, più inclusive

e più aperte ai giovani anche per contrastare fenomeni come la

cosiddetta fuga dei cervelli creando delle condizioni propositive

per la nascita di nuove imprese giovanili, si deve guardare ad

una nuova visione del Trattato di Lisbona del 2007 che secondo

gli stessi principi ispiratori del progetto Next Generation EU

possa mettere proprio al centro le giovani generazioni

all’insegna del digitale, dell’innovazione e della sostenibilità,

in base a quelle che sono state anche le parole della presidente

della Commissione Von der Leyen. Come Angi collaboreremo con il

Dipartimento delle Politiche europee per una serie di iniziative

il cui obiettivo è quello di mettere proprio al centro queste

eccellenze, per dare linfa nuova all’Italia in un contesto in cui

sarà necessario investire proprio in queste eccellenze, per una

risposta anche a livello internazionale considerando anche la

presidenza italiana del G20”.