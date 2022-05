Giovani e sport, riparte “Banca Generali – Un Campione per Amico”

Roma, 10 mag. (askanews) – Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, riparte “Banca Generali – Un Campione per Amico”, la più importante iniziativa italiana di carattere sportivo, educativo e sociale dedicata ai ragazzi delle scuole primarie.

L’impatto della pandemia da Covid si è fatto sentire non solo sull’attività fisica, ma anche sulla socialità dei ragazzi: l’iniziativa, giunta alla 21ma edizione, si propone così anche come “terapia d’urto” per riconciliare i giovani con lo sport, attraverso la testimonianza diretta di quattro campioni che hanno scolpito il proprio nome negli annali azzurri e non solo: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni.

Tennis, rugby, calcio e volley rappresenteranno lo sport e il suo valore educativo in un tour itinerante lungo tutta la penisola.

“Siamo molto contenti: abbiamo sofferto due anni, ha sofferto tutto il mondo. Riprendere anche questo evento è per noi importante: è dedicato ai bambini delle scuole, portarli fuori, in piazza, per fargli fare sport credo sia un bel messaggio. Noi ce la mettiamo tutta”.

Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi alla manifestazione, per l’undicesimo anno consecutivo, e rafforzando in questa nuova edizione l’impegno verso l’educazione finanziaria.

“Cerchiamo di cogliere questa occasione anche per portare un po’ della nostra cultura, la cultura del risparmio: insieme al FEduF faremo infatti con questi ragazzi delle iniziative, si chiamerà ‘Un salvadanaio per amico’, per dargli sia i valori dello sport da un lato, ma anche introdurli ai valori del risparmio e ai valori della costruzione del futuro”.

L’edizione 2022 di “Banca Generali – Un Campione per Amico” farà tappa a maggio a Teramo, Empoli e Sanremo, per poi riprendere a settembre. Il format rimane invariato: le più belle piazze italiane per l’occasione si trasformeranno in vere e proprie palestre a cielo aperto, con animazione, musica, gadget, dove i quattro campioni saranno a disposizione dei bambini per giocare, ridere, animare e trasmettere i veri valori dello sport.