Giovani indiani affrontano sogni infranti di trasferimento negli Stati Uniti

Negli ultimi anni, un numero significativo di giovani provenienti dall’India ha puntato a trasferirsi negli Stati Uniti, con l’obiettivo di realizzare i propri sogni personali e professionali. Tuttavia, recenti cambiamenti nelle politiche statunitensi hanno messo in discussione questi piani, lasciando molti di loro disorientati e incerti riguardo al proprio futuro.

Il sogno americano diventa inafferrabile

Si consideri il caso di Meghna Gupta, che aveva immaginato un futuro luminoso, ricco di successi, tra cui conseguire un master entro i 23 anni, lavorare in India per alcuni anni e infine trasferirsi negli Stati Uniti prima di compiere 30 anni. Meghna si è dedicata con impegno al suo ruolo presso Tata Consultancy Services (TCS), una delle principali aziende IT in India, puntando instancabilmente a una promozione che le avrebbe permesso di lavorare sulla costa occidentale della California.

All’età di 29 anni, Gupta si trova ad affrontare le conseguenze delle modifiche al programma di visti H-1B, un sistema che ha a lungo facilitato l’impiego di lavoratori qualificati negli Stati Uniti. Sotto l’amministrazione precedente, il costo per ottenere questi visti è aumentato vertiginosamente, con tariffe che sono passate da circa 2.000 a ben 100.000 dollari in molti casi. Questo cambiamento repentino ha reso proibitivo per molte aziende sponsorizzare talenti stranieri.

Ripercussioni economiche

Lo stipendio base richiesto per un titolare di visto H-1B è fissato a 60.000 dollari, ma considerando le nuove spese, il costo totale per il datore di lavoro raggiunge i 160.000 dollari. Questo suscita preoccupazioni tra le aziende, che potrebbero optare per l’assunzione di lavoratori americani, i quali spesso richiedono stipendi più bassi per ruoli simili. Il cambiamento fa parte di una tendenza più ampia a dare priorità ai talenti locali, lasciando giovani professionisti come Gupta in uno stato di disillusione.

Cambiamenti nelle dinamiche dell’industria tecnologica

Tradizionalmente, le aziende tecnologiche indiane sono state i principali sponsor dei visti H-1B, permettendo l’ingresso di lavoratori qualificati dall’India per ricoprire vari ruoli negli Stati Uniti. Tuttavia, il panorama è cambiato in modo significativo. Nel 2014, sette delle dieci aziende che ricevevano il maggior numero di visti H-1B erano o indiane o fondate in India. Avanzando al 2024, quel numero è sceso a quattro.

Durante la prima metà del 2025, TCS era l’unica azienda indiana tra le prime dieci destinatarie di visti H-1B, con grandi corporazioni americane come Amazon, Microsoft, Meta e Apple che dominavano la lista. Nonostante questo cambiamento, i cittadini indiani rappresentano ancora oltre il 70% di tutti i titolari di visti H-1B, coinvolti in diversi settori, tra cui tecnologia e sanità.

Implicazioni per il mercato del lavoro

I recenti cambiamenti nei visti hanno spinto molti giovani professionisti in India a riconsiderare con apprensione i propri percorsi di carriera. L’economia indiana è tra le più in rapida crescita a livello globale e vanta il quarto più grande PIL. Tuttavia, il mercato del lavoro fatica a tenere il passo con il numero crescente di nuovi laureati ogni anno, generando un significativo divario occupazionale. I principali centri urbani in India affrontano sfide infrastrutturali, problemi di traffico persistenti e un aumento della disuguaglianza di reddito.

Effetti più ampi sui modelli migratori

Di conseguenza, molti giovani indiani sono sempre più attratti da opportunità all’estero, in particolare nei settori dell’ingegneria e della sanità. Il movimento di professionisti qualificati ha raggiunto livelli allarmanti, con il numero di indiani che migrano per lavoro passato da 94.145 nel 2020 a 348.629 nel 2024, un aumento impressionante del 270%.

Con le recenti modifiche al programma del visto H-1B, il flusso di questi talentuosi professionisti negli Stati Uniti è a rischio di esaurirsi. Le spese elevate si registrano in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e India, amplificate da politiche commerciali e da tariffe che hanno messo a dura prova le relazioni bilaterali.

Riconsiderare il futuro

Ajay Srivastava, ex funzionario commerciale ed esperto di commercio globale, evidenzia che i settori più colpiti da queste modifiche ai visti includono lavori IT di medio livello, sviluppo software e ruoli nella gestione dei progetti, ambiti in cui i professionisti indiani hanno tradizionalmente eccelso. Con i costi che ora superano quanto molti lavoratori entry-level guadagnano, le aziende potrebbero rivedere le proprie strategie di assunzione, privilegiando candidati locali e riservando i visti H-1B solo per le posizioni più specializzate.

Con il mutare del contesto, molti professionisti, come Ansh, un ingegnere software senior di Meta, esprimono le loro preoccupazioni. Sebbene gli attuali titolari di visto possano godere di una certa sicurezza immediata, l’incertezza riguardo alle politiche future ha generato un sentimento di instabilità. Ansh riflette sulle potenziali conseguenze a lungo termine di questi cambiamenti, evidenziando il ruolo fondamentale che gli immigrati svolgono nell’innovazione negli Stati Uniti.

Mentre alcuni esperti suggeriscono che questa discontinuità potrebbe rappresentare un’opportunità per l’India di attrarre talenti di ritorno, la realtà è complessa. Molti professionisti indiani stanno ora considerando alternative agli Stati Uniti, guardando a paesi come Canada e Australia per le loro prossime mosse. Mentre Gupta e innumerevoli altri affrontano questo terreno incerto, la visione un tempo promettente del sogno americano appare sempre più irraggiungibile.