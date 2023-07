Giovani, Lascialfari: bandi per rimuovere deficit digitale

Roma, 14 lug. (askanews) – “Il Fondo per la Repubblica digitale nasce proprio per contribuire a rimuovere questo freno del paese rappresentato dalle scarse competenze digitali. Il nostro obiettivo è finanziare progetti utili e strategici alla digitalizzazione. Ad oggi sono già stati assegnati 13 milioni di euro, con 23 progetti selezionati dai due bandi Futura e Onlife”, lo ha detto questa mattina Martina Lascialfari, responsabile attività istituzionali del Fondo per la Repubblica digitale, intervenuta in un talk promosso da Italy Next Generation in occasione della Giornata mondiale delle competenze giovanili. “Tra i vari bandi – ha aggiunto – ne abbiamo dedicato uno ai Neet, il bando si è rivolto a enti del terzo settore ed enti pubblici, con proposta di progetti formativi di alta qualità che avessero come beneficiari i giovani tra 15 e 34 anni. Sono stati già finanziati 12 progetti. Sono per lo più progetti finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro e che sposano il criterio delle partnership tra pubblico e privato”.