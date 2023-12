Giovani, Roscani (FdI): "Dobbiamo sostenerli"

Roma, 6 dic. (askanews) – “Le giovani generazioni non sono quelle che vengono raccontate sui media. I giovani sono un nostro patrimonio nazionale. Ne conosco tanti pronti a mettersi a disposizione della collettività e del bene comune. Piuttosto penso sia utile fare una riflessione su quanti decidono di lasciare l’Italia. Molti non lo fanno per scelta, ma per necessità. Forse dovremmo interrogarci su questo dato per conoscere più a fondo il contesto sociale e lavorativo che vivono le nuove generazioni”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Fabio Roscani, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Stiamo promuovendo politiche attive per il lavoro. In delega fiscale ho presentato emendamenti per introdurre agevolazioni alle imprese che assumano giovani, donne e percettori di reddito. Dopo il Covid i giovani sono la categoria che ha subito le conseguenze sociali più gravi, per questo dobbiamo sostenerli”.