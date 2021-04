Giovanna Abate di nuovo single: “Akash? Non me la sono sentita”

Giovanna Abate è di nuovo single e ha svelato i retroscena della sua breve liaison con Akash Kumar.

La liaison tra Akash Kumar e Giovanna Abate è durata meno di un batter di ciglia e l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di non aver rivisto il modello dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Giovanna Abate e Akash Kumar: i retroscena

Dopo essersi frequentati per un breve periodo a dicembre, Akash Kumar e Giovanna Abate avrebbero bruscatemente interrotto la loro relazione. L’ex modello ha lasciato l’Isola dei Famosi circa un mese fa, e lui e la giovane influencer non si sarebbero più rivisti. A tal proposito è stata proprio Giovanna a confessare di non vedere un futuro insieme a Kumar: “Eravamo entrambi a un punto delle nostre vite dove ognuno doveva pensare a sé”, ha affermato Giovanna Abate.

Akash Kumar ha confermato quanto dichiarato dall’ex volto di Uomini e donne, ma per il momento non ha replicato alle recenti accuse mosse nei suoi confronti. Stando a indiscrezioni il modello avrebbe infatti chiesto ad una ragazza di fingersi “la sua fidanzata” durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. Quale sia stato l’esito della vicenda non è chiaro, anche perché Akash Kumar ha lasciato il reality show ad appena una settimana dal suo ingresso.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?