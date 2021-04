Giovanna Civitillo, lo sfogo: “Se fossi raccomandata avrei un programma tutto mio”

La moglie del conduttore Amadeus Giovanna Civitillo si è sfogata dichiarando che non è raccomandata da suo marito.

“Raccomandata da mio marito? se lo fossi avrei un programma tutto mio”. Giovanna Civitillo con questa frase ha messo fine ad ogni polemica che l’ha vista al centro durante il periodo sanremese dove ha condotto il programma PrimaFestival che anticipa la kermesse.

Intervistata alla trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni la moglie del noto presentatore Amadeus ha raccontato alcuni aspetti che hanno segnato la sua vita come i suoi sogni da bambina, l’arrivo in RAI 25 anni fa nel 1996 o ancora l’incontro all’eredità con quello che è diventato poi suo marito ovvero Amadeus. Infine la proposta di condurre il PrimaFestival dove Giovanna Civitillo ha messo in evidenza che sarebbe stata pronta a rinunciare: “Ho detto ad Amadeus che ero pronta a rinunciare.

Lui mi ha chiesto di non farlo perché non sarebbe stato giusto, avevamo entrambi la coscienza a posto”.

Lo sfogo di Giovanna Civitillo

Durante l’intervento alla trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni, Giovanna Civitillo ha deciso di sfogarsi al fine di allontanare tutte le polemiche che si sono generate durante il festival precisando che il marito Amadeus non l’ha mai raccomanda. “Se così fossse avrei un programma tutto” – ha precisato.

Ha poi raccontato cosa è successo quando ha conosciuto Amadeus poi diventato suo marito: “Dopo il successo del la scossa ho capito che era giunto il momento di pensare all’altra metà della mela. Non ero più la ragazzina partita da Napoli in cerca di successo, ma una donna che sognava di costruire una famiglia. Le mie priorità erano cambiate: non ero più io, eravamo noi”.