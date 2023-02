Giovanni Allevi: "Come sto? Non bene"

Giovanni Allevi: "Come sto? Non bene"

Giovanni Allevi: "Come sto? Non bene"

Giovanni Allevi è sconfortato per la sua attuale situazione fisica.

Il pianista ha voluto aggiornare i suoi follower, tramite una nota audio su Instagram. Allevi ha spiegato di non stare bene: la terapia sta facendo il suo effetto, ma il mieloma gli avrebbe lasciato alcune fratture ossee in varie zone del corpo. Come ricorda Vanity Fair, l’artista marchigiano sta lottando contro una forma tumorale che colpisce le plasmacellule, un particolare tipo di cellule appartenenti al midollo osseo. In questi mesi difficili i fan di Allevi sono stati vicini all’artista, sostenendolo a distanza.

Giovanni ha confessato che le sue mani tremano a causa dei farmaci. Ha poi citato un proverbio dell’antica Grecia: “Posseggo il dolore ma non ne sono posseduto”.

Giovanni Allevi: alcune vertebre sono inoperabili

Giovanni Allevi ha esordito così: “Come sto? Non bene”. Ha proseguito spiegando di stare attraversando, probabilmente, il periodo più difficile di sempre. E inoltre: “Anche se la terapia sta facendo il suo lavoro, il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti forse per sempre”.

Una nuova musica pervade la sua mente

Allevi ha spiegato che per lui combattere significa “resistere al dolore fisico”. Le sue mani starebbero tremando a causa dei farmaci, ma allo stesso tempo, Allevi ha dichiarato che la sua mente è invasa da una nuova musica e non ne sta perdendo una nota: ” Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”.