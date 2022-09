"Per ora non posso suonare". Così scrive Allevi sui Instagram. La situazione però non è irreversibile.

Il noto pianista italiano Giovanni Allevi è affetto da un tumore maligno e in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram ha annunciato che per ora non riesce a suonare a causa dei farmaci.

Giovanni Allevi commuove tutti su Instagram: “Per ora non posso suonare”

Sei ore fa, Allevi, ha pubblicato una foto in cui si vedono le sue mani provate dalla terapia farmacologica. Mani con cui crea, fa emozionare e lavora. Il compositore e pianista ha poi scritto un messaggio sotto quella foto, un messaggio toccante: “Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare“. Allevi però resta ottimista o meglio, vede la sua malattia come una cosa nuova, come una sfida: “Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota.

Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica“. Infine saluta tutti così, con la speranza di suonare di nuovo per il suo pubblico, per i suoi ammiratori: “Non vedo l’ora di farvela ascoltare!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Il mieloma come “una melodia romantica di sorprendente bellezza”

Non è la prima volta che Giovanni Allevi parla della sua malattia. Il pianista la sta affrontando con tutta la positività del mondo nonostante le difficoltà. Mentre molti erano in apprensione per lui, il compositore stupì tutti con “la melodia del mieloma“. Allevi aveva visto che la parola mieloma, le sue lettere, corrispondevano ad “una melodia romantica di sorprendente bellezza!“.