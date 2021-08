Giovanni Allevi: l’abbraccio col pubblico, il tour, la ripartenza

Roma, 10 ago. (askanews) – Il ritorno al pubblico, la speranza di una ripartenza, il tour e l’auspicio di ripetere l’esperienza di Allevi in the Jungle, la docuserie su RaiPlay alla scoperta dei talenti di strada.

Il Maestro Giovanni Allevi si racconta ad askanews: “Si sta tornando, insieme, a fare musica, teatro, spettacolo, insieme su un palco, grazie alla ricerca scientifica e al sacrificio che tanti medici, infermieri e operatori sanitari hanno fatto per noi.

Non ce lo dimentichiamo”.

“L’incontro con il pubblico è ricominciato al KKL di Lucerna, una standing ovation. Sto continuando il tour in tutta una serie di date in Italia c’è un grandissimo affetto, e la voglia di partecipare”.

Kiss me again (baciami di nuovo) è il brano che guarda alla ripartenza con un pizzico di speranza: “La gente ha bisogno di vivere di nuovo la speranza, che tutto questo presto finisca e si torni a una normalità tanto sperata”.

E nel futuro ci sarà una terza edizione di “Allevi in the Jungle”? “Tutti mi chiedono una terza edizione di ‘Allevi in the Jungle’, una docuserie innovativa, sperimentale, un incontro con gli artisti di strada. Magari la continueremo in un ambito internazionale, chissà, vedremo”.