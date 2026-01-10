Giovanni Allevi sold out a Milano, standing ovation del pubblico

Milano, 10 gen. (askanews) – Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme per il concerto di Giovanni Allevi, data speciale del nuovo Piano Solo Tour, che ha segnato il ritorno del compositore e pianista sul palco milanese. Un appuntamento accolto da un pubblico numeroso e partecipe, che ha confermato l’attenzione e l’affetto intorno a questo nuovo capitolo del suo percorso artistico.

Il concerto si è sviluppato attorno alla formula del piano solo, scelta che oggi per Allevi rappresenta una dimensione di essenzialità e verità musicale. Dopo la malattia, il rapporto con il pianoforte è cambiato anche dal punto di vista fisico, ma – come lo stesso musicista ha raccontato – questa nuova condizione ha inciso profondamente sull’intensità dell’interpretazione.

In programma, brani molto amati dal pubblico e nuove composizioni nate negli ultimi anni. Pagine come Aria e No more tears sono state riproposte alla luce di una sensibilità rinnovata, mentre le nuove musiche hanno delineato un percorso coerente e unitario, incentrato sul dialogo diretto tra interprete, strumento e ascoltatore.

La serata ha avuto anche un carattere speciale. Per ringraziare il pubblico e celebrare l’inizio del nuovo anno, Allevi ha portato sul palco gli Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana e il chitarrista Giulio Tampalini, dirigendo il Concerto “Joie de vivre” per chitarra e orchestra, ampliando eccezionalmente la dimensione del recital.

Il Piano Solo Tour, inaugurato a Buenos Aires, sta registrando un forte riscontro di pubblico nelle diverse tappe e si configura come un progetto in divenire, in cui ogni concerto rappresenta una nuova tappa di un percorso artistico e umano.

Dopo il sold out di ieri sera, e quello registrato anche a Roma a fine dicembre, Milano si prepara ad accogliere nuovamente Giovanni Allevi: il prossimo concerto in città è previsto per il 12 gennaio, anche questo tutto esaurito, a conferma dell’interesse e della partecipazione che accompagnano il ritorno live del compositore. Ora il viaggio prosegue in tutta Europa.