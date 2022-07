Giovanni Allevi, la sorella Maria Stella si è suicidata: trovata morta nella sua casa di Ascoli Piceno.

Dramma per Giovanni Allevi: la sorella maggiore Maria Stella si è suicidata. Il corpo della donna è stato trovato privo di vita nella sua casa di Ascoli Piceno. A dare l’allarme un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Giovanni Allevi: la sorella Maria Stella si è suicidata

Lutto terribile per Giovanni Allevi: la sorella maggiore Maria Stella è morta all’età di 57 anni. La donna, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si è suicidata. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua casa di Ascoli Piceno, dove viveva sola. Di professione insegnante, era diplomata al conservatorio. A lanciare l’allarme, stando a quanto scrivono i quotidiani di zona, è stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

All’interno della sua abitazione non sono stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratta di un gesto volontario. Sulla morte della donna stanno indagando i Carabinieri. Nel frattempo, la Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.

Chi era Maria Stella Allevi

Anche se Giovanni Allevi è famoso in ogni angolo del globo, della sua vita privata si sa davvero poco.

Figlio di mamma Fiorella, cantante lirica, e di papà Nazzareno, clarinettista, il compositore ha una sorella maggiore, Maria Stella, e un fratello minore, Bruno.

Morte sorella Giovanni Allevi: un dramma nel dramma

La morte della sorella di Giovanni Allevi arriva in un periodo molto delicato. Il compositore, infatti, sta lottando con tutte le sue forze contro il mieloma multiplo. Proprio nelle scorse ore, via Instagram, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, rivelando di aver dedicato una canzone alla malattia: