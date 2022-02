Giovanni Busatta morto a 56 anni: ha accusato un malore improvviso in un locale

Addio a Giovanni Busatta, morto a 56 anni a causa di un malore improvviso accusato in un night club: inutile ogni soccorso.

Tragedia a Cavaso del Tomba, comune in provincia di Treviso, dove nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 Giovanni Busatta è morto a causa di un malore improvviso accusato durante una serata di svago al night club. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso-

Giovanni Busatta morto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva deciso di recarsi presso l’Oasi, un locale notturno, in compagna di un amico. All’improvviso ha però iniziato a non sentirsi bene e si è seduto sui divanetti, salvo accasciarsi e perdere i sensi. Inizialmente sembrava si fosse addormentato, ma i presenti si sono subito accorti che qualcosa non andava e hanno subito allertato il titolare del locale.

Al telefono con il 118, costui ha tentato una prima manovra di rianimazione senza successo.

Quando i sanitari sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giovanni.

Giovanni Busatta morto: chi era

56 anni e residente in una casa in collina a Marostica, nella frazione di Vallonara, per lui il destino si è compiuto in pochi attimi e non c’è stato scampo. Lascia una sorella, che abita a Crosara, e i funerali saranno celebrati nella chiesa della frazione marosticense.

Il magistrato di turno ha subito autorizzato la rimozione della salma e il suo trasferimento all’obitorio dell’ospedale di Montebelluna dopo la constatazione della morte per cause naturali.