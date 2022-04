Giovanni Caccamo dà la parola a giovani, viaggio nelle Università

Roma, 7 apr. (askanews) – “Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?”: da questa domanda parte il nuovo progetto di Giovanni Caccamo, “Parola ai giovani”, nato per dare voce ai ragazzi e creare con loro un Manifesto sul Cambiamento. Il cantautore, dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Parola”, si fa portavoce della sua generazione e dà il via a questo nuovo progetto collettivo in collaborazione con i maggiori atenei universitari italiani e il supporto di Banca IFIS e Pulsee Luce e Gas.

“Parola ai giovani è un concorso di idee, un appello a tutta la mia generazione, per creare insieme un manifesto del cambiamento – dice Caccamo ad askanews -. Il Manifesto sarà consegnato al presidente della Repubblica, al Papa, ad artisti e sarà il contributo dei giovani alla società”.

Una serie di simposi universitari e un concorso di idee per la creazione di un programma sul Cambiamento – “socioculturale”, “ambientale” e “spirituale” – rivolti a giovani studenti o lavoratori che, come l’artista, credono in un nuovo mondo possibile.

“E’ proprio quella creatività, quella possibilità di immaginare un futuro diverso che deve rimetere in moto le nostre anime e cercare di invertire il vento che sta soffiendo con un vento di pace, di amore e di futuro”, aggiunge l’artista.

Un progetto che arriva dopo due anni di stop a causa del Covid e con la guerra in corso.

“Ho riflettuto molto su cosa potessimo fare per la guerra. Ci sentiamo impotenti, ma una cosa possiamo fare: risolvere tutti i conflitti più o meno futili della nostra quotidianità”.

Oltre agli studenti universitari, potranno partecipare alla redazione del Manifesto tutti i giovani italiani, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito giovannicaccamo.it. Caccamo utilizzerà poi i testi più significativi raccolti, per redigere un Manifesto con le idee di #Cambiamento delle nuove generazioni. Agli studenti universitari e ai partecipanti attraverso il web, si aggiungeranno, infine, alcune eccellenze dei settori della musica, dello sport, dell’arte e della ricerca che Giovanni coinvolgerà personalmente e che contribuiranno alla redazione del Manifesto, che sarà poi pubblicato insieme al re-pack del disco “Parola” e consegnato al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco.

LE DATE DEGLI INCONTRI:

21 aprile TARANTO – Università degli studi di Bari – Dipartimento Jonico

27 aprile PADOVA – Università degli studi di Padova

29 aprile ROMA – LUISS

3 maggio BARI – Università degli studi di Bari

5 maggio BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio

6 maggio CASERTA – Università Luigi Vanvitelli

11 maggio MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore

17 maggio FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

18 maggio ROMA – Università Roma Tre

24 maggio PALERMO – Università degli studi di Palermo

30 maggio PERUGIA – Università degli studi di Perugia

1 giugno VENEZIA – Università Ca Foscari