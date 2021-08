Giovanni Ciacci ha preso le difese di Raimondo Todaro dopo il botta e risposta tra il ballerino e Milly Carlucci.

Nel 2018 Giovanni Ciacci ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove ha stretto un legame d’amicizia con Raimondo Todaro che, di recente, gli avrebbe confessato i veri motivi dietro al suo addio allo show.

Giovanni Ciacci difende Raimondo Todaro

Nei giorni scorsi Raimondo Todaro ha annunciato a mezzo social il suo addio a Ballando con le Stelle, scatenando la reazione della conduttrice Milly Carlucci, con cui ha avuto un accesso botta e risposta “a distanza” attraverso i social. Ciacci ha confessato di essere d’accordo con le motivazioni che avrebbero spinto Todaro a dire addio a Ballando con le Stelle e infine ha aggiunto che il ballerino gli avrebbe confessato “il vero motivo” dietro la sua decisione: “L’ho chiamato.

Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”, ha affermato Ciacci, che a seguire ha anche scagliato una frecciatina contro Milly Carlucci e il suo team di lavoro a Ballando con le Stelle, dove secondo lui la giuria dovrebbe cambiare ogni anno: “Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione.

Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi”, ha dichiarato il celebre costumista.

Raimondo Todaro: l’addio a Ballando

Dopo molti anni d’esperienza a Ballando con le Stelle, Todaro ha annunciato a mezzo social il suo addio al programma. La conduttrice Milly Carlucci aveva replicato – sempre via social – che avrebbe preferito apprendere la notizia da parte del cantante anzitutto in prima persona.

La sua risposta aveva suscitato la reazione dello stesso Todaro, che aveva risposto infastidito:

“Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore.”

Raimondo Todaro: le novità

Secondo indiscrezioni Raimondo Todaro sarebbe in trattativa con Amici di Maria De Filippi, dove andrà a prendere il posto di Lorella Cuccarini come insegnante di ballo. Sulla vicenda al momento non vi sono conferme.