Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi: scoppia la lite al GF Vip

Al GF Vip i due concorrenti Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi si sono resi protagonisti di un litigio per via dell’apparecchiamento della tavola.

In particolare Ciacci ha avuto da ridire perché l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo avrebbe lasciato a metà il suo lavoro e non avrebbe portato alcuni oggetti fondamentali per completare la tavola.

“Quando ti prendi una cosa portala a termine…Mancano i bicchieri, l’acqua, i piatti, manca tutto, ma fai quel che ti pare! Non fare niente. Io non ti voglio mettere i piedi in testa perché non sono nessuno…Se ti prendi un impegno, finiscilo sennò te ne resti fuori a giocare con le altre! Serve per crescere quello che ti sto dicendo.

Chi inizia un’attività la porta a termine”, ha tuonato Ciacci, a cui Antonella Fiordelisi ha prontamente replicato:

“Meno male che ci sono le telecamere. Tutto io devo fare però! Agli altri non dite niente! Gli altri che se ne stanno fuori a fumare. Solo con me te la prendi. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da te solo perché sei più grande di me. Perché devo fare tutto io? Fai caso anche a quello che fanno gli altri, non solo a quello che faccio io!”.

I due riusciranno a chiarirsi o sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi? In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più.