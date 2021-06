L’opinionista Giovanni Ciacci ha annunciato, durante l’ultima puntata di “Ogni Mattina”, di voler lasciare il mondo della televisione.

Giovanni Ciacci: “Oggi lascio la televisione, basta. Mi sono rotto”

Nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, trasmessa su Tv8 nella mattinata di venerdì 25 giugno, l’opinionista Giovanni Ciacci ha annunciato di volersi ritirare dal piccolo schermo e porre fine alla sua carriera televisiva.

In merito alla sua decisione e in presenza di una sbalordita Adriana Volpe, Giovanni Ciacci ha rivelato: “Oggi lascio la televisione, basta. Mi sono rotto.

È arrivato il momento dopo 10 anni. ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter… non mi vedrete mai più in televisione”.

Nel futuro dell’opinionista, quindi, non si prospetta soltanto un addio alla tv ma anche una drastica rottura con il mondo dei social network che gli consenta di tornare nell’anonimato.

Giovanni Ciacci, la reazione di Adriana Volpe all’annuncio

L’inatteso e improvviso scoop espresso da Giovanni Ciacci ha sconvolto sia i telespettatori che la conduttrice del programma Adriana Volpe.

Dopo aver ascoltato le parole del collega, infatti, la donna gli ha chiesto sconcertata e incapace di considerare veritiere le affermazioni dell’uomo: “Ma stai scherzando?”.

La replica di Giovanni Ciacci, tuttavia, è apparsa estremamente decisa e irremovibile rispetto a qualsiasi altra forma di convincimento o persuasione. L’opinionista, pertanto, ha risposto alla conduttrice di Ogni Mattina nel seguente modo: “Questo lavoro è un inferno, io non lo voglio più fare. Voglio fare altro. Coltivare pomodori, patate, qualcosa di diverso”.

Giovanni Ciacci: “Posso tornare solo per un grande evento”

Nonostante la sua volontà di interrompere il proprio rapporto lavorativo con il mondo del piccolo schermo e la necessità di dedicarsi a qualcosa di diverso e più appassionante, tuttavia, Giovanni Ciacci ha comunque scelto di lasciare una porta socchiusa tra la sua vecchia vita e quella futura.

L’opinionista, infatti, ha concluso il suo discorso rivelando che accetterebbe di tornare in televisione soltanto in un caso specifico: “Posso tornare solo per un grande evento, una cosa straordinaria – e ha precisato –. Ma deve essere davvero straordinaria. Dopo aver fatto nove Sanremo, deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”.