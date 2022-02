Il corpo senza vita trovato sulla spiaggia di Romagnolo, a Palermo, è di Giovanni D'Ignoti. Il cuoco 58enne era scomparso giorni fa da Ciaculli.

Il corpo senza vita trovato sulla spiaggia di Romagnolo, a Palermo, è di Giovanni D’Ignoti. Il cuoco 58enne era scomparso giorni fa da Ciaculli.

Giovanni D’Ignoti scomparso, è suo il cadavere ritrovato sulla spiaggia di Romagnolo

Il corpo senza vita ritrovato sul lungomare di Romagnolo, a Palermo, nella giornata di giovedì 3 febbraio, è di Giovanni D’Ignoti. Il cuoco di 58 anni, sposato e padre di due figli, era scomparso da alcuni giorni, dalla sua abitazione di Ciaculli. Le forze dell’ordine avevano perquisito la sua casa per trovare indizi. Dopo il ritrovamento del cadavere sono stati effettuati gli accertamenti per il riconoscimento. Il cadavere presenta una vistosa ferita alla testa ed è stato riconosciuto grazie alle impronte digitali e all’abbigliamento.

L’uomo indossava un paio di jeans e una felpa girocollo grigia. Il corpo è stato trasportato a riva dalle onde e un passante ha lanciato l’allarme.

La ferita alla testa è compatibile con una caduta accidentale

Secondo il medico legale che ha effettuato gli accertamenti, la ferita alla testa sarebbe compatibile con una caduta accidentale sugli scogli, prima di precipitare in acqua. La procura, per chiarire le cause della morte del cuoco, ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Policlinico.

Ulteriori accertamenti chiariranno la dinamica dei fatti.

La dinamica è ancora da chiarire

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire e non si conoscono i motivi della scomparsa dell’uomo e il perché si trovasse sugli scogli. Il cuoco di 58 anni viveva nella casa dei genitori, scomparsi tempo fa, a Ciaculli. Era separato dalla moglie, che viveva in un’altra abitazione con i figli.