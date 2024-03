Giovanni da Verazzano, il 17 aprile celebrazioni per i 500 anni

Roma, 14 mar. (Askanews) - "Lanciamo oggi le celebrazioni per i 500 anni della scoperta di New York, in realtà, da parte del nostro grande navigatore grevigiano, Giovanni da Verrazzano, che ha un profilo straordinario: 500 anni fa era il suo periodo ma è un personaggio modernissimo, di grande uman...

Roma, 14 mar. (Askanews) – “Lanciamo oggi le celebrazioni per i 500 anni della scoperta di New York, in realtà, da parte del nostro grande navigatore grevigiano, Giovanni da Verrazzano, che ha un profilo straordinario: 500 anni fa era il suo periodo ma è un personaggio modernissimo, di grande umanità, che aveva il gusto del navigare. È straordinariamente grande ma è straordinariamente sconosciuto, quindi per noi è una grande opportunità: siamo qui per chiamare a raccolta tutti gli appassionati per il 17 aprile, che sarà il giorno della summa di queste celebrazioni, proprio il giorno in cui Giovanni da Verrazzano, 500 anni fa, entrò nella Baia di New York”, Lo ha detto Luigi Giovanni Cappellini, presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano, a margine dell’evento di presentazione, svoltosi presso la Sala Nassirya di Palazzo Madama, su iniziativa del senatore Fdi Paolo Marcheschi.