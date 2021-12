Giovanni Galeone morto a 33 anni per un malore improvviso: il fratello morì lo stesso giorno nel 2001

Giovanni Galeone, 33enne di Caccamo, è morto a causa di un improvviso malore: lo stesso giorno, vent'anni prima, era scomparso il fratello.

Addio a Giovanni Galeone, morto a 33 anni a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo: esattamente 20 anni prima era scomparso il fratello a causa di un incidente a cavallo.

Giovanni Galeone morto per un malore improvviso

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nella sua abitazione di Caccamo (Palermo) quando ha iniziato a non sentirsi bene. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno però potuto fare nulla per salvargli la vita. Inutili infatti i tentativi di rianimazione degli operatori: Giovanni è stato stroncato quasi subito dal malore sopraggiunto all’improvviso.

Una notizia che ha gettato nello sconforto la sua famiglia, già colpita da un grave lutto esattamente vent’anni prima.

In quella circostanza Giorgio, fratello della vittima, aveva avuto un incidente a cavallo che non gli aveva lasciato scampo.

Giovanni Galeone morto per un malore improvviso: i messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio giunti ai familiari di Giovanni, i cui funerali saranno celebrati nella Chiesa madre di Caccamo il 21 dicembre alle ore 15. “Sei volato in cielo a soli 33 anni, adesso sei accanto a tuo fratello nel Regno dei Cieli e siete Benedetti dal Signore nostro Dio“, si legge sui social network.