Giovanni Paolo I proclamato beato da Papa Francesco

Città del Vaticano, 4 set. (askanews) – Venticinquemila fedeli, secondo la sala stampa della Santa Sede, si sono riuniti in piazza San Pietro a Roma, nonostante la pioggia, per partecipare alla beatificazione di Giovanni Paolo I. Una folla festante, con poster e striscioni con l’immagine di Papa Luciani, il Papa del sorriso.

“Con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore – ha detto il Pontefice – è bella una Chiesa con il volto lieto, sereno e sorridente, che non chiude mai le porte, che non inasprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata e insofferente, non si presenta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del passato”.

In piazza San Pietro è stato poi svelato l’arazzo con l’effige di Papa Albino Luciani realizzato su dipinto dell’artista iperrealista cinese Yan Zhang. La festa del nuovo beato sarà il 26 agosto, giorno dell’elezione di Giovanni Paolo I, nel 1978.