Giovanni Sedda morto a 79 anni: lutto nel mondo dello sport

Cordoglio in Sardegna ed in particolare a Porto Torres, dove Giovanni Sedda è morto a 79 anni: lutto nel mondo dello sport per la scomparsa di un uomo che era stato il fondatore di due società ed aveva organizzato eventi e manifestazioni di pregio.

Il 79enne Sedda era un tenace ex maresciallo dei Carabinieri ai tempi del banditismo ma era notissimo soprattutto per aver fondato il Gruppo sportivo Gommonautica e il Centro subacqueo turritano, per per aver organizzato la coppa Europa di pesca subacquea sportiva a Stintino.

E ancora: i campionati italiani di caccia fotografica subacquea e diversi trofei in tutta la Sardegna. In agenda di passioni Sedda aveva anche il ciclismo ed era stato presidente della società ciclistica MTB turritano, nonché “ai vertici di diversi enti di promozione sportiva come CSEN e ACSI”.

Una vocazione immensa per lo sport

Il 79enne aveva anche “supportato diverse società sportive di karate come la Budokan Sorso del maestro ed amico Angelo Sanna”,. Il suo era amore puro per lo sport e per gli eventi che lo mettono in evidenza: calcio a 5, l’atletica, lo judo, il tiro dinamico e persino le società motoristiche. Per questa sua vocazione purissima Sedda aveva anche ottenuto la nomina a Cavaliere dello Sport ricevuta qualche anno fa a Genova.