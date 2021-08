Giovanni Terzi, compagno della Ventura, si rivolge ai No Vax: “Vaccinatevi”

Il giornalista e compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, si è espresso in merito al vaccino anti-Covid e alla sua patologia. Ecco l'appello ai No Vax

Un appello ai No Vax e un invito a vaccinarsi in nome dell’esperienza vissuta e che continua a vivere, quello fatto dal giornalista e compagno della conduttrice televisiva Simona Ventura, ossia Giovanni Terzi. Il 57enne ha espresso le sue particolari considerazioni in un video pubblicato sulla sua pagina ufficale Facebook.

Giovanni Terzi e l’appello ai No Vax: il contenuto del video pubblicato

Nella giornata di venerdì 13 agosto 2021, il giornalista Giovanni Terzi, legato sentimentalmente ormai da due anni alla nota conduttrice Simona Ventura, ha parlato in un video pubblicato sul suo profilo Facebook della patologia di cui è affetto e dell’importanza di prendere una posizione chiara in merito alla vaccinazione anti-Covid, ecco quanto dichiarato a riguardo:

“Volevo fare questo video, che mi porterà sicuramente tante critiche, ma è giusto che vengano prese delle posizioni. Io da circa un anno mi sto cercando di curare, rispetto ad una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni, sono almeno al 40% di capacità polmonare.

Poi l’appello ai No Vax:

Se per caso io grazie ad un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo, non dico altro. Tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro a ordiare chi si vaccina, non hanno senso e io spero mai di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare”.

Giovanni Terzi e Simona Ventura: l’esperienza col Coronavirus

Giovanni Terzi aveva già accennato della sua malattia nel marzo scorso, quando sia lui, sia la compagna e conduttrice Simona Ventura erano risultati positivi a Covid-19.

Fortuntamente il giornalista ha affrontato l’esperienza con il Coronavirus con sintomi lievi, mentre la Ventura ebbe qualche problemino in più, che la costrinse ad annullare la sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Il video pubblicato da Giovanni Terzi, come previsto dal giornalista, ha scatenato l’insorgere di numerose polemiche, ma fortunatamente anche di qualche commento di apprezzamento per la recente presa di posizione nei confronti del vaccino anti-Covid.

La nota Carolyn Smith, in particolare, ha risposto su Instagram ad un commento negativo espresso da una ragazza, la quale ha scritto: “Ma ve le fanno dire queste cose”. La Smith in particolare ha difeso Terzi con queste parole rivolte alla ragazza del commento:

“Mi dispiace tanto che hai risposto così. Sembra che c’è la mancanza di rispetto di un uomo che sta lottando contro la sua patologia. Lui è come me, vogliamo vivere serenamente in una situazione non tanto serena. Noi, come tanta gente con varie malattie, non possiamo correre un ulteriore rischio. Se è giusto o sbagliato. Noi siamo per il vaccino, senza odiare chi non vuole farlo”.

E infine: