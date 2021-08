Giovanni Terzi, il dramma: “Ho una malattia che lentamente sta uccidendo i miei polmoni”

Giovanni Terzi si è schierato contro i no-vax e ha parlato via social della malattia polmonare che, insieme al Covid, minaccia la sua incolumità.

Il giornalista Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, ha pubblicato un video sui social per descrivere la difficile condizione in cui si troverebbe a causa della sua malattia polmonare e per schierarsi apertamente contro i no-vax.

Giovanni Terzi: la malattia

Giovanni Terzi ha una malattia che gli avrebbe causato già il 40% in meno di capacità polmonare. Il giornalista compagno di Simona Ventura ha utilizzato i suoi canali social per sensibilizzare i fan sulle condizioni a cui si troverebbero a far fronte persone affette da patologie simili alla sua durante l’emergenza Coronavirus, e inoltre ha invitato tutti a vaccinarsi scagliandosi apertamente contro i no-vax.

“Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni.

Da un anno mi sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a -40% di capacità polmonare”, ha dichiarato Terzi nel video, e ancora: “Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso.

Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare.”

Giovanni Terzi: il Covid

Il giornalista era risultato positivo al Covid lo scorso marzo così come Simona Ventura, che proprio a causa del suo contagio aveva dovuto rinunciare a prendere parte al Festival di Sanremo 2021. In quel caso entrambi erano guariti dopo alcune settimane di cura in isolamento domiciliare ma Giovanni Terzi aveva espresso la sua preoccupazione per un suo secondo ipotetico contagio.

Giovanni Terzi: il matrimonio rimandato

Simona Ventura ha espresso via social il suo orgoglio per quanto affermato da Giovanni Terzi, con cui è prossima alle nozze. I due avrebbero dovuto sposarsi già nel 2020 ma poi, a causa dell’emergenza sanitaria, avevano deciso di posticipare il grande giorno. Oggi la coppia è più felice ed unita che mai e in tanti si chiedono quando i due avrebbero in mente di sposarsi. “Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazione”, ha dichiarato Terzi in merito al matrimonio, e ancora: “Rimandiamo il matrimonio, deve passare questo brutto momento che stiamo vivendo tutti. Alle nostre nozze deve esserci solo gioia, la stessa che noi due viviamo ogni giorno che stiamo insieme”.