Giovanni Truppi canta “Borghesia”, l’artista a Indie Jungle 3

Roma, 11 ott. (askanews) – Dal 15 ottobre andrà in onda su Sky Arte la terza stagione di Indie Jungle, programma di approfondimento musicale, che propone 12 nuove puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Il cantautore Giovanni Truppi, che nel video esclusivo per askanews canta “Borghesia”, sarà ospite del programma il 10 dicembre, mentre ad aprire la nuova stagione sarà Ditonellapiaga.

Dopo il successo delle prime due edizioni e dopo la speciale parentesi live con “Indie Jungle Fest” al Lido di Venezia all’aeroporto Nicelli durante la Mostra del Cinema, sta per partire la terza stagione del format televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza immersiva di un intero concerto dal vivo.

I protagonisti della nuova stagione sono: Ditonellapiaga (15 ottobre), Giorgio Poi (22 ottobre), Willie Peyote (29 ottobre), Studio Murena (5 novembre), Laila Al Habash (12 novembre), Mobrici (19 novembre), Franco 126 (26 novembre), Bartolini (3 dicembre), Giovanni Truppi (10 dicembre), Hu (17 dicembre), Dutch Nazari (7 gennaio) e Rancore (14 gennaio).

Da segnalare un importante cambio di studio e di allestimento: i live, infatti, quest’anno hanno trovato casa presso lo storico Teatro 1 di Cinecittà, con una scenografia inedita e suggestiva rappresentata da un’enorme gabbia esplosa che “libera” idealmente le performance e il racconto degli artisti coinvolti.

In onda su Sky Arte da sabato 15 ottobre alle 20.10, la terza stagione di Indie Jungle sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/ per tutta la settimana successiva alla messa in onda.