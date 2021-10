Giovannini: spero che Alitalia faccia presto bandi per l’handling

Roma, 21 ott. (askanews) – “Ad Ita è andata per ora solo il ramo d azienda aviation, cioè la gestione dei voli, mentre l’handling, che comprende anche l’accoglienza negli aeroporti e la manutenzione, devono ancora andare a gara. E Ita può avere la maggioranza, cosa che è stata parte della discussione con la Commissione Ue, perché l’accoglienza, come negli altri grandi paesei l’accoglienza nell Hub principale come Fiumicino è fatta da personale direttamente dipendente della compagnia aerea”: Lo ha detto a Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini, ospite di e-VENTI.

“Il percorso – ha proseguito Giovannini – è ancora in fase di realizzazione e spero che l’amministrazione straordinaria di Alitalia faccia presto questi bandi proprio per dare certezze da un lato ma per consentire a Ita di integrarsi, come abbiamo immaginato sin dall inizio, e offrire non solo un servizio adeguato ma per essere robusta a sufficienza per fare accordi commerciali con altre compagnie”.