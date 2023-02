Gira per la città armato di un coltello: denunciato 17enne

Deferito per possesso di oggetti atti ad offendere e riconsegnato al genitore: gira per la città armato di un coltello, denunciato 17enne

Gira per la città armato di un coltello: denunciato 17enne che la polizia di Monza individuato assieme all’arma che deteneva dopo il fermo del motorino su cui viaggiava.

I media spiegano che il minore girava armato di coltello e gli agenti, in transito lungo Via Del Tiro a Segno angolo Viale Lombardia, avevano notato due giovani a bordo di un motorino.

In città armato di un coltello

Si era proceduto ad un controllo e i due, “cittadini italiani di 19 e 17 anni, sono risultati avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di armi”.

Proprio il minore “era già stato deferito in stato di libertà l’anno scorso, quando durante un controllo nel parchetto di fronte a un centro commerciale di Milano, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e un coltello artigianale”.

I precedenti ed il nervosismo del minore

Insomma, il ragazzino era armato e recidivo. E nervoso, a giudicare dalla nota della Polizia: “In considerazione del fatto che, sin dall’inizio e per tutta la durata delle procedure di identificazione, il ragazzo minorenne si mostrava agitato e insofferente al controllo, e visti i precedenti, gli operatori hanno chiesto se avessero oggetti o sostanze non consentite, prima di proseguire con una perquisizione”.

A quel punto il 17enne ha consegnato un coltello a serramanico della lunghezza totale di 19 cm e con lama di 8,5 cm. Agli agenti ha detto che era di difesa personale. Come da prassi per i minori il 17enne è stato portato negli uffici della questura, affidato al padre e deferito per porto d’armi e oggetti atti a offendere.