Girotti (Alfasigma): 'Sito di Alanno cuore pulsante del gruppo'

(Adnkronos Salute) – "In tutti gli stabilimenti Alfasigma produciamo oltre 100 milioni di pezzi (scatole) venduti, ma il sito di Alanno è il cuore pulsante del gruppo. Da qui, infatti, esce uno tra i prodotti più venduti negli Stati Uniti per l’area gastroenterologica, ambito terapeutico in cui siamo specializzati". Così Giampaolo Girotti, consigliere di amministrazione di Alfasigma, intervenendo questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Reparto Sterile 4 di Alfasigma ad Alanno, un centro tecnologico all’avanguardia in provincia di Pescara.

"Alfasigma è cresciuta nel tempo – ha ribadito Girotti – a fine anno il gruppo chiuderà con un fatturato di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Abbiamo 3500 dipendenti, 18 filiali all’estero ed esportiamo in 70 Paesi. La nostra famiglia recentemente si è allargata con l’acquisizione di Sofar. Si tratta di un’altra realtà italiana, in provincia di Bergamo, specializzata nell’area gastroenterologica con un fatturato di 100 milioni l’anno, e questo perché nel settore della farmaceutica, in gergo 'a capital intensive' come l’automotive, dimensione e investimenti hanno un valore, soprattutto nell’ambito della R&S", conclude.