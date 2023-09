Girotto (M5s): transizione ecologica economicamente conveniente

Milano, 5 set. (askanews) – “Da molti anni esperti ed economisti di tutto il mondo ci ricordano che la transizione ecologica non è solo indispensabile per permettere ai nostri figli e nipoti di prosperare, ma è economicamente conveniente. Ora qualche giorno fa, il 2 settembre, una nota società di consulenza ha pubblicato uno studio che è stato commissionato da un’azienda energetica di cui lo Stato italiano possiede il 24% delle azioni”. Lo ha dichiarato Gianni Girotto, coordinatore del comitato transizione ecologica del M5S.

“In questo studio – ha sottolineato – è stato calcolato che se ci fosse una transizione ben governata, l’Italia e l’Europa, da qui al 2030, avrebbero autosufficienza per più del 50% sul fabbisogno dei pannelli fotovoltaici, il 90% di autoproduzione di batterie e 60% di autoproduzione di pompe di calore. Quindi tre elementi chiave per la transizione ecologica. Ma tutto questo porterebbe un beneficio netto, sino a 640 miliardi di euro da qui a 2030. Questo considerando sia i benefici netti derivanti dalla riduzione delle importazioni di prodotti e tecnologie dall’estero, sia i benefici derivanti dalla creazione di filiere industriali locali. Il tutto naturalmente accompagnato da una progressiva riduzione del costo dell’energia, che non dipenderebbe più solamente dagli acquisti dall’estero”.

“Tutto questo naturalmente ci permetterebbe di sganciarci dall’attuale dipendenza dai prodotti fossili e dalle tecnologie estere. Insomma, la transizione ecologica che è composta principalmente da rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare, salvaguardia della biodiversità, salvaguardia del territorio, conviene anche e soprattutto economicamente. Quindi fatelo sapere a tutti”, ha concluso.