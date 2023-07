Gis 2023, focus su decarbonizzazione, emergenza climatica, grandi opere finanziate dal Pnrr e sicurezza sul lavoro

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Decarbonizzazione, emergenza climatica, grandi opere finanziate dal Pnrr e sicurezza sul lavoro. Sono le quattro grandi tematiche che saranno al centro della IX edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma dal 5 al 7 ottobre 2023 al Piacenza Expo. Nei tre giorni della più grande manifestazione europea dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali, le oltre 50 associazioni di categoria, che hanno dato il loro patrocinio, si confronteranno su tutte le principali problematiche dei vari cluster.

Alle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali la decarbonizzazione sarà uno degli argomenti al centro del dibattito. Si farà infatti il punto sulla rotta di avvicinamento agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico a livello globale e dall’Unione Europea a livello continentale che, con il programma Fit for 55, ha segnato la via per raggiungere la 'Net Zero' del trasporto su strada, mirando alla riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 e del 90% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Del resto, il settore trasporti da solo produce il 24% delle emissioni globali di CO2 (dati International Energy Agency) e raggiungerà il 30% entro il 2050, se non saranno presi provvedimenti. In particolare, il solo trasporto merci su gomma è responsabile del 17% delle emissioni totali di gas serra, mentre quello marittimo del 2,5%.

Da qui la naturale presenza al Gis di tutte le associazioni che rappresentano i principali player dei diversi settori protagonisti della transizione come: Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Assologistica, Assiterminal e Federlogistica. C'è, poi, il comparto portuale con Assonat e Assonave e quello del sollevamento e movimentazione merci, con Aisem (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione) e Anna (Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali), Aiti (Associazione Imprese Traslocatori Italiani), Assoporti (Associazione dei Porti Italiani), Fercargo (Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci), Fermerci (Associazione Operatori nel Trasporto Ferroviario Merci), Fite (Federazione Italiana Trasporti Eccezionali), Unrae (Unione Nazionali Rappresentanti Autoveicoli Esteri).

La tre giorni piacentina, organizzata da Mediapoint&Exhibitions, offrirà anche la possibilità di fare il punto sugli investimenti del Pnrr e del Pnc (Piano nazionale complementare) e sulle grandi opere avviate dal governo. Dall’alta-velocità ferroviaria alle autostrade, fino ai porti. Secondo il report del governo 'Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie' presentato alla Commissione Ambiente della Camera il 12 aprile scorso, al 31 dicembre 2022 erano stati finanziati cantieri per 132,5 miliardi di euro, tra opere in fase di progettazione, in corso e in gara. Una grande opportunità per il Paese, minacciata però dagli aumenti registrati per i costi dovuti al rincaro dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dell’energia (+5,7%, una variazione equivalente a 7,2 miliardi). Da qui i patrocini dati al Gis da associazioni di categoria come Assobeton (Associazione Nazionale di Categoria delle industrie produttrici di manufatti, componenti e strutture in calcestruzzo), Federacciai, Assofond, Fermerci, Assofer e Fercargo, Anepla. Non a caso, inoltre, il Gis gode del patrocinio ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale si aggiungono quelli della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Regione Liguria e Comune di Piacenza.

Altro tema centrale di questa edizione delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, sarà la sicurezza sul posto di lavoro. Secondo l’ultimo rapporto Inail, solo nel primo quadrimestre 2023, le vittime sul posto di lavoro sono state 264 le vittime, con una media di oltre 66 decessi al mese e più di 15 alla settimana. E, circa le denunce di infortunio, il maggior numero è arrivato dal settore delle Attività Manifatturiere (21.529), seguito da Costruzioni (9.195), Sanità (9.119), Trasporto e Magazzinaggio (9.018) e Commercio (8.742).

"Decarbonizzazione, emergenza climatica, Pnrr e sicurezza sul lavoro sono le quattro urgenze con le quali anche i mondi del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali oggi devono fare i conti – dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint&Exhibitions – Per questo è stato naturale che il Gis, la fiera che negli anni si è imposta come il principale evento dedicato a questo comparto a livello europeo, diventasse il palcoscenico privilegiato per il confronto tra tutti i grandi player delle varie filiere. Senza però dimenticare che le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali rappresentano l’unico evento italiano, ed il più grande a livello europeo, dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la movimentazione industriale e portuale, logistica meccanizzata e il trasporto pesante. Lo dimostrano gli oltre 400 espositori che saranno presenti negli oltre 62.000 i metri quadri tra area coperta e scoperta occupati quest’anno dall’esposizione".

Il Gis sarà anche un’occasione di festa e di premiazioni: confermate infatti anche per questa nona edizione, le tradizionali serate dedicate ai riconoscimenti per le eccellenze della filiera, che si terranno durante l’arco della manifestazione nei padiglioni del Piacenza Expo, come, l’Italplatform-Italian Access Platform Awards (che si terrà giovedì 5 ottobre e sarà dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota), l’Itala-Italian Terminal and Logistic Awards (che si svolgerà nella tarda mattinata di venerdì 6 ottobre e sarà dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica) e l’Ilta-Italian Lifting Transportation Awards (che si terrà nella prima serata di venerdì 6 ottobre e sarà dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). Eventi che costituiscono anche un importante momento di networking tra i più importanti operatori di questi comparti. Tornerà inoltre quest’anno, dalle 19.30 di venerdì 6 ottobre, il Gis by Night, momento di socialità che permetterà a tutti gli espositori del Gis e alla loro clientela più importante di incontrarsi all’interno del quartiere fieristico di Piacenza, dove saranno allestiti buffet a tema e intrattenimenti a sorpresa.

In occasione di questa nona edizione del Gis, infine, Mediapoint&Exhibitions presenterà anche la nuovissima fiera 'T3-Truck Tyre Trailer', manifestazione interamente dedicata a tutti i mezzi di trasporto comprendendo tra questi camion, furgoni, rimorchi, la loro componentistica e i relativi pneumatici, in programma dal 17 al 19 ottobre 2024.