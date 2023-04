Gisella Cardia, parla l'avvocato: "Non è scappata, è in preghiera"

Si infittisce il giallo di Gisella Cardia. La sedicente veggente di Trevignano Romano che, dopo le numerose accuse di aver truffato i fedeli, negli scorsi giorni ha fatto perdere le sue tracce. A parlare adesso è Anna Orlando, il suo avvocato.

“Non è vero che è scappata“. Interviene così, ai microfoni di Fanpage, il legale della donna, che negli scorsi giorni è stata sommersa da un’improvvisa ondata di notorietà in seguito alle accuse di aver raggirato numerosi fedeli. Proprio questa popolarità avrebbe indotto la donna a cercare un rifugio lontano dai riflettori.

“Quelle che stanno uscendo contro di lei sono accuse infondate, rispetto alle quali valuteremo di agire per vie legali. Benché mai può essere vero che abbia prelevato soldi dai conti della onlus. Vive asserragliata per paura di aggressioni non solo verbali da parte di terzi“, sostiene Orlando.

Alla richiesta di informazioni sul suo stato di salute, l’avvocato spiega: “Gisella Cardia prima di Pasqua come del resto gli anni scorsi è stata male, relativamente alle sofferenze che patisce in concomitanza delle festività. Il periodo che precede la Pasqua è sempre stato per lei di sofferenza fisica, quest’anno gravato particolarmente da attacchi mediatici, molti dei quali privi di fondamento“.

Orlando: “Adesso Gisella Cardia è in preghiera“

Ma dove si trova adesso Cardia? A questa domanda prova a rispondere il suo legale: “Non so dire dove si trovi per ora perché nonostante sia la sua avvocata, non ho fatto domande, ho rispettato questo suo momento e non gliel’ho proprio chiesto. Se ha questa necessità di stare da sola e in preghiera la rispetto“.