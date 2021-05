Gismondo: “Anche a Milano il covid circolava a novembre 2019. Tutti abbiamo detto che veniva dai mercati umidi di Wuhan, ma da noi già c'era”

Maria Rita Gismondo non mette becco nelle faccende degli 007 americani sulla responsabilità della Cina in tema di covid ma di una cosa è certa: “Anche a Milano il covid circolava a novembre 2019”. La direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano ha detto la sua all’Adn Kronos e ha spiegato che nessuno “può dire” se il coronavirus sia fuggito da un laboratorio cinese.

Tuttavia a suo parere “che Sars-CoV-2 esista da più tempo rispetto a quando è stata dichiarata la pandemia, e rispetto a quando ancora prima si è parlato delle polmoniti di Wuhan, è assolutamente accertato”.

Gismondo: “Anche a Milano il covid circolava a novembre 2019, era nelle acque reflue”

Come fa la Gismondo a dirlo? “È accertato attraverso studi di filogenesi e anche da studi a cui abbiamo partecipato, trovando il virus nelle acque reflue già a novembre 2019”.

Insomma, non è un endorsement al report dell’intelligence Usa di questi giorni pubblicato dal Wall Street Journal, ma una evidenza scientifica. Ad un convengo in Senato a cui era intervenuta la Gismondo aveva detto: “Stiamo parlando di un virus di cui ancora non è stata chiarita l’origine. A fine dicembre 2019 è arrivato al mio reparto al Sacco, uno dei due centri di riferimento nazionale per le bioemergenze, il bollettino del ministero della Salute su 41 polmoniti di strana eziologia a Wuhan”.

Gismondo: “Anche a Milano il covid circolava a novembre 2019, altro che Wuhan”

E ancora: “Tutti poi abbiamo detto che questo virus veniva dai mercati umidi di Wuhan, peccato che poi abbiamo scoperto che casi di polmonite da un virus sconosciuto c’erano stati anche prima nel 2019. Recentemente il mio staff, con l’Istituto superiore di sanità e con il Cnr, ha pubblicato un lavoro dimostrando che nelle acque reflue di Milano il virus c’era già a fine novembre. Scordiamoci quell’origine”.

Gismondo: “A Milano covid circolava a novembre 2019, era attenuato ma c’era già”

Quindi il virus circolava molto tempo prima che il virus fosse fonte di preoccupazione planetaria. “Il virus circolava già da tempo in una forma probabilmente più attenuata, dopo di che delle mutazioni l’hanno reso più aggressivo. Io credo che in Cina ci siano stati molti più casi, come d’altra parte anche le autorità cinesi hanno affermato, di quanti siano stati dichiarati, e certamente molto prima di quando sono stati rivelati all’Oms e al mondo intero”.