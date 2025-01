Giubileo, 1600 poveri a anteprima musical Bernardette de Lourdes

Roma, 15 gen. (askanews) – “Passiamo insieme questo tempo con meditazione, per vedere come si risponde alla parola di Dio, questo tempo che può anche aiutarci a riprenderci la nostra vita. Siamo di diverse nazionalità e confessioni, credo che in occasione di questo spettacolo possiamo pregare tutti insieme per la pace. Questo spettacolo riguarda la figura della Madonna, che è Regina della Pace, preghiamo allora come sappiamo pregare. Noi cattolici con l’Ave Maria rivolgendoci alla Madonna. Vi porto un saluto da Papa Francesco, sa che siamo qui, abbraccia tutti quanti e vi manda la Sua Benedizione”.

Così il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, ha salutato all’Auditorium della Conciliazione di Roma i circa 1600 poveri che hanno ricevuto il biglietto per l’anteprima del musical Bernardette de Lourdes, spettacolo che ha avuto un grandissimo successo in Francia e inserito nel cartellone ufficiale del Giubileo, presso i dormitori, le mense e le comunità in cui vivono.

Per il musical “Bernadette de Lourdes”, la cui prima ufficiale è in programma domani, era stata la stessa Fatima Lucarini, responsabile della produzione in Italia, ad esprimere al cardinale Krajewski il desiderio di offrire lo spettacolo ai poveri di Roma. Dal 16 gennaio il musical sarà in scena a Roma per un mese, poi l’8 marzo al Teatro PalaPartenope di Napoli, il 15 e il 16 marzo al Teatro Team di Bari e il 28, il 29 e il 30 marzo al Teatro Alfieri di Torino. Nel 2026 tour negli Stati Uniti e in America Latina.

Il musical è costruito e basato su documenti ufficiali e ripercorre, evidenziandone la determinazione nella difesa della verità durante i lunghi interrogatori della polizia e delle autorità ecclesiastiche, la storia di Bernadette Soubirous, la giovane 14enne che l’11 febbraio 1858, lungo le rive del fiume francese Gave, nella grotta di Massabielle vide una Signora vestita di bianco che poi nelle apparizioni successive si presenterà come l’Immacolata Concezione.